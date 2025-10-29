Eșec dureros pentru Cristiano Ronaldo, în fața lui Karim Benzema

Cristiano Ronaldo şi colegii săi părăsesc Cupa Regelui din Arabia Saudită. Al-Nassr a fost eliminată în optimile de finală de Al-Ittihad (1-2), marţi, graţie golurilor marcate de Karim Benzema şi Houssem Aouar.

Rămaşi în zece jucători încă din minutul 49, după eliminarea lui Ahmed Al-Julaydan, jucătorii lui Sergio Conceiçao au reuşit totuşi să reziste şi să nu mai primească un al doilea gol după cel marcat de Angelo Gabriel, din pasa lui Cristiano Ronaldo (minutul 30).

Angajat într-o cursă pentru a atinge 1000 de goluri în carieră, portughezul rămâne în căutarea unui prim trofeu cu Al-Nassr, echipă la care s-a alăturat acum mai bine de patru ani.

