Cristiano Ronaldo, fără milă contra portughezilor! Câte goluri a marcat

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 15:49
Starul portughez Cristiano Ronaldo (40 ani) a reușit un hat-trick pentru echipa Al-Nassr în meciul amical câștigat cu scorul de 4-0 în fața formației lusitane Rio Ave, disputat joi pe stadionul din Algarve, informează EFE.

Ronaldo a marcat în minutele 44, 63 și 68 (ultimul din penalty), după ce Al-Nassr reușise deschiderea scorului prin francezul Mohamed Simakan (15).

Atacantul portughez Joao Felix, recrutat în această vară de Al-Nassr de la Chelsea Londra, a fost titular în meciul de joi, dar nu a reușit să marcheze, contribuind în schimb cu două pase decisive la acest succes, una dintre ele pentru Ronaldo.

De asemenea, penalty-ul transformat de Cristiano Ronaldo în minutul 68 a venit după un fault în careu asupra lui Joao Felix.

Al-Nassr este antrenată începând din această vară de antrenorul portughez Jorge Jesus, care a pregătit-o anterior pe rivala Al-Hilal (2023-2025)

