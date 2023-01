Gafa monumentală a lui Cristiano Ronaldo la prezentarea oficială. Starul portughez n-a știut unde se află! VIDEO

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial marţi de către clubul saudit Al-Nassr. În conferinţa de presă, lusitanul a declarat că înţelegerea oferită de gruparea saudită este unică pentru că şi el este un jucător unic, dar a comis și o gafă inexplicabilă.

„Mă simt bine, sunt atât de mândru că am luat această mare decizie în viaţa mea. Munca mea este terminată în Europa, am jucat pentru cele mai mari cluburi din Europa. Acum este o nouă provocare şi mă bucur că Al-Nassr mi-a oferit această oportunitate. Nu doar pentru fotbal, ci şi pentru generaţiile viitoare. Este o provocare, dar sunt fericit. Familia mea este şi ea fericită. Când am luat decizia, familia mea şi copiii mei m-au susţinut. Primirea de ieri a fost incredibilă”, a spus Cristiano Ronaldo, care a explicat apoi motivele pentru care a ales să vină la Al-Nassr: „Este o mare oportunitate, nu doar în fotbal, ci şi de a schimba mentalitatea noilor generaţii. Am avut mai multe oferte în Europa, Brazilia, Australia, MLS şi chiar Portugalia. Multe cluburi au încercat să mă facă să semnez. Dar eu ştiu ce vreau şi ce nu vreau. Este o şansă de a ajuta la dezvoltarea multor lucruri, inclusiv fotbalul feminin. Va da o altă viziune asupra ţării, asupra fotbalului. De aceea am acceptat această oportunitate”, a spus Ronaldo.

Ads

"Fotbalul este diferit astăzi, așa că nu este finalul carierei mele să joc în Africa de Sud. Să fiu sincer, chiar nu îmi pasă de ce spun oamenii", a mai spus Ronaldo, comițând o gafă impardonabilă, în condițiile în care a confundat Arabia Saudită cu țara africană care a găzduit Campionatul Mondial de fotbal în 2010.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Ads