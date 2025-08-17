Drama din viața cuplului Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: "Este cea mai mare durere"

Duminica, 17 August 2025, ora 19:42
Drama din viața cuplului Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: "Este cea mai mare durere"
Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo

Starul portughez Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, model și influencer spaniol, au anunțat pe rețelele de socializare că se vor căsători după ce au fost parteneri de viață aproape zece ani și au mai mulți copii împreună, scrie EFE.

Într-o postare pe contul său de Instagram, Rodriguez, 31 de ani, arată o fotografie cu mâinile lor, în care poartă un inel mare, și textul "Da. În viața asta și în toate viețile mele". Postarea a fost însoțită de un val de felicitări și mesaje.

Jucătorul de 40 de ani, care poartă acum tricoul echipei Al-Nassr din Arabia Saudită, și Georgina sunt împreună din 2016 și au vorbit despre o viitoare nuntă în mai multe rânduri, mai ales în reality show-ul Netflix al lui Rodriguez, "Soy Georgina", în care cuplul a oferit o perspectivă intimă asupra relației lor.

De fapt, nunta celor doi a fost sursa zvonurilor în mai multe rânduri. În cele din urmă, au făcut anunțul oficial luni, deși nu au oferit alte detalii și nu au împărtășit informații despre când și unde va avea loc nunta.

Cuplul are două fiice împreună - Alana, în vârstă de 7 ani, și Bella, în vârstă de 3 ani - în timp ce fratele geamăn al Bellei, Ángel, a murit în timpul nașterii.

„Este cea mai mare durere pe care o poate simți orice părinte. Doar nașterea fetiței ne-a oferit puterea de a continua acest moment cu puțină speranță și fericire”, au spus atunci, într-un comunicat, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez.

Rodriguez a ajutat, de asemenea, la creșterea celorlalți trei copii ai lui Ronaldo - Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, și gemenii Mateo și Eva Maria, ambii de 8 ani.

