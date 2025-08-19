Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez își planifică nunta. Când și unde ar avea loc evenimentul

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se află pe punctul de a transforma zvonurile în realitate: cei doi se pregătesc pentru nunta mult-așteptată, după aproape un deceniu de relație. Momentul nu a fost anunțat oficial de cuplu, însă jurnalistul spaniol Alberto Guzmán a oferit primele detalii în cadrul emisiunii „D Corazon” de pe TVE.

Deși logodna a fost confirmată recent de Georgina, printr-o fotografie cu inelul de șase milioane de euro postată pe Instagram, informațiile despre ceremonie rămân în mare parte confidențiale. Guzmán a dezvăluit însă câteva aspecte cheie, precum perioada și locul în care ar putea avea loc nunta.

Nunta după Cupa Mondială din 2026

Jurnalistul susține că nunta nu va avea loc mai devreme de anul 2026. Motivul este legat de cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo, care își dorește să participe la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, programat să se încheie pe 19 iulie 2026.

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas-bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani”, a explicat Alberto Guzmán. Astfel, ceremonia nu ar fi doar un moment personal, ci și o celebrare a unei cariere legendare.

Această planificare atentă ar putea transforma evenimentul într-un spectacol global, care să atragă atenția presei internaționale și să devină unul dintre cele mai comentate momente mondene ale anului 2026. Guzmán a menționat că nunta ar urma să aibă loc în Portugalia, țara natală a lui Cristiano Ronaldo. Se estimează că evenimentul va fi unul grandios, cu invitați din lumea sportului, modei și divertismentului.

Deocamdată, nici Cristiano Ronaldo, nici Georgina Rodriguez nu au făcut declarații oficiale. Totuși, informațiile oferite de jurnalist au stârnit interesul publicului și au amplificat așteptările pentru un eveniment ce se preconizează istoric.

Pe lângă spectaculosul inel de logodnă, Ronaldo a făcut și alte gesturi extravagante: Alberto Guzmán a dezvăluit că starul i-a oferit Georginei un Porsche, două ceasuri în valoare de peste 50.000 de euro și piese vestimentare de lux semnate de designeri celebri, evaluate la peste 30.000 de euro.

