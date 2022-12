Gestul urât făcut de Cristiano Ronaldo față de colegi și suporteri la finalul meciului cu Elveția VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost rezervă la meciul dintre Portugalia și Elveția, scor 6-1, un meci în care înlocuitorul său, Goncalo Ramos, a marcat trei goluri și a dat o pasă decisivă.

Ronaldo a fost introdus pe teren în ultima parte a meciului, fără a avea cine știe ce realizări, deși publicul i-a scandat numele insistent.

La finalul partidei, în timp de colegii săi se bucurau în fața sectorului de spectatori ocupat de fanii portughezi, Ronaldo s-a îndreptat către vestiare, fără să participe la sărbătoarea calificării în sferturile de finală ale Campionatului Mondial.

În ciuda meciului foarte bun făcut de Portugalia, Ronaldo a părut că digeră destul de greu statutul de rezervă.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO