Cristiano Ronaldo a marcat un gol, dar a arătat trei degete. Care e motivul FOTO

Cristiano Ronaldo, care a marcat, vineri, în victoria cu 3-0 a echipei Al-Nassr în meciul cu Al-Ettifaq, i-a transmis un mesaj fiului său cel mare, Cristiano Junior, aflat în tribune.

Meciul a fost marcat de cel de-al 902-lea gol din carieră al lui Cristiano Ronaldo, care a deschis scorul din penalti, celelalte două goluri fiind reuşite de Moussa Dembélé şi Karl Toko Ekambi.

Zâmbitor după golul său, portughezul s-a întors apoi spre fiul său cel mare, Cristiano Junior, care se afla în tribune. El a ridicat trei degete în semn de dedicaţie pentru el. Cristiano Junior a marcat de două ori în acea după-amiază pentru echipele de tineret ale lui Al-Nassr. O dublă pentru fiu, un gol pentru tată - aceasta este semnificaţia numărului trei, care a făcut obiectul multor dezbateri pe reţelele sociale.

Cristiano Ronaldo held up three fingers after scoring for Al Nassr because his son, Cristiano Jr., scored two goals earlier in the day for the youth side.

