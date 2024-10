Cristiano Ronaldo, dedicație pentru tatăl decedat

Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al Nassr în meciul cu Al-Rayyan, scor 2-1, din Liga Campionilor Asiei, şi a dedicat golul tatălui său, care luni ar fi împlinit 71 de ani.

Ronaldo a marcat golul 904 al carierei în minutul 76, iar pentru Al Nassr a mai înscris Mane (45+1).

Golul echipei Al-Rayyan a fost înscris de Guedes, în minutul 87.

„Golul de astăzi are o altă semnificaţie... Mi-aş fi dorit ca tatăl meu să fie în viaţă pentru că astăzi era ziua lui”, a declarat Ronaldo după meci.

După ce a marcat, Ronaldo a ridicat mâinile spre cer. José Dinis Aveiro, tatăl lui Cristiano, a murit în 2005, la doar 52 de ani.

Cristiano Ronaldo:

“Today's goal has a different flavor and I wish my father was alive because today is his birthday” pic.twitter.com/7vbNlzf6U5