Cristiano Ronaldo a doborat un nou record la nationala: peste 100 goluri inscrise pentru Portugalia. Islanda, umilita in Belgia

Au marcat: Witsel '13, Batshuayi 17 si '69, Mertens '50, Doku '80 / Fridjonsson '11.In celalalt meci al grupei, Danemarca si Anglia au terminat la egalitate, scor 0-0.Clasamentul grupei este urmatorul: Belgia - 6 puncte, Anglia - 4, Danemarca - 1, Islanda - niciun punct.Tot in Divizia A, Grupa a III-a, Franta a invins, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, Croatia, acelasi scor ca in finala CM-2018.Au marcat: Griezmann '43, Livakovici '45+1 (a), Upamecano '65, Giroud '77 (p) / Lovren '17, Brekalo '55.- Partida a fost arbitrata de o brigada din Romania, cu Ovidiu Hategan la centru.In aceeasi grupa, Suedia a fost invinsa, pe teren propriu, cu 2-0, de Portugalia.A marcat: Ronaldo '45+1 si '72.- Golul din prima repriza a fost cel cu numarul 100 la echipa nationala marcat de Cristiano Ronaldo . El are acum 101 reusite, in 165 de selectii.Gazdele au jucat in zece fotbalisti, dupa eliminarea lui Svensson '44.Clasament: Portugalia - 6 puncte, Franta - 6, Suedia - niciun punct, Croatia - niciun punct.Alte rezultate din Liga NatiunilorDivizia CGrupa ICipru - Azerbaidjan, scor 0-1;A marcat: Medvedev '29.Luxemburg - Muntenegru, scor 0-1;A marcat: Bequiraj '90+3 (p).- Martins (Luxemburg) a fost eliminat, in minutul 85.Clasament: Muntenegru - 6 puncte, Luxemburg - 3, Azerbaidjan - 3, Cipru - nciun punct.Grupa a II-aGeorgia - Macedonia, scor 1-1;Au marcat: Okriasvili '13 (p) / Ristovski '33.- Musliu (Macedonia) a fost eliminat, in minutul 64.Armenia - Estonia, scor 2-0;Au marcat: Karapetian '43, Angulo '65.Clasament: Macedonia - 4 puncte, Georgia - 4, Armenia - 3, Estonia - nicun punct.Divizia DGrupa a II-aSan Marino - Liechtenstein, scor 0-2.Au marcat: Hasler '3, Frick '14.Clasament: Liechtenstein - 3 puncte, Gibraltar - 3, San Marino - niciun punct.