Cristiano Ronaldo, peste 100 de goluri marcate pentru nationala Portugaliei. "Este un record pe care-l cautam"

"Acestea sunt doua goluri importante pentru ca am reusit sa ajung la acest record pe care il cautam", a declarat cvintuplul Balon de Aur, la microfonul televiziunii publice portugheze RTP, potrivit AFP."Sunt foarte fericit, in primul rand pentru ca echipa a castigat (...) si bineinteles pentru recordul de 100 de goluri si apoi pentru 101, doua goluri uriase", a continuat el.Chiar daca spue ca nu face "o obsesie", atacantul Juventus spera acum sa depaseasca recordul absolut detinut de iranianul Ali Daei (109 goluri): "Acum, recordul... este pas cu pas. Recordurile vin in mod natural."Portugalia a invins, marti, Suedia, cu scorul de 2-0, in Liga nNatiunilor, ambele reusite apartinandu-i lui Cristiano Ronaldo , care a punctat in minutele 45+1, dintr-o lovitura libera, si 72.Golul din prima repriza a fost cel cu numarul 100 la echipa nationala marcat de Cristiano Ronaldo. El are acum 101 reusite, in 165 de selectii.