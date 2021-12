Cristiano Ronaldo, de pe altă planetă. Portughezul a învins-o de unul singur pe Arsenal și a ajuns la peste 800 de goluri marcate în carieră VIDEO

Formaţia Manchester United a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Arsenal Londra, în ultimul meci al etapei a XIV-a a campionatului Angliei, în care a revenit de la 0-1 şi Cristiano Ronaldo a înscris golurile 800 şi 801 din carieră, performanţă unică în lume.

Arsenal a marcat prin Smith-Rowe ’13 şi Odegaard ’54.

Pentru Manchester United au înscris Bruno Fernandes ’44 şi Cristiano Ronaldo ’52, ’70 (penalti).

Golul din minutul 52 a reprezentat reuşita cu numărul 800 din cariera lui Ronaldo.

Vezi AICI rezumatul meciului

