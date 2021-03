Cristiano Ronaldo l-a egalat pe legendarul Pele. Ce perfomanta a atins fotbalistul portughez

Totodata, cu reusita de marti, Ronaldo a ajuns la 20 de goluri in Serie A, in acest sezon, fiind golgheterul campionatului italian. Romelu Lukaku (Inter) este pe lcoul 2 in aceasta ierarhie, cu 18 goluri.Juventus a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Spezia, in etapa a XXV-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Au marcat: Morata '62, Chiesa '71, Cristiano Ronaldo '89.Galabinov (Spezia) a ratat un penalti, in minutul '90+6.La gaze, fundasul Radu Dragusin a ramas pe banca de rezerve.Dupa acest rezultat, Juventus ocupa locul 3 in clasament, cu 49 de puncte, dupa Inter Milano , 56 de puncte, si AC Milan , 52 de puncte.Spezia este pe locul 16, cu 25 de puncte.CITESTE SI: