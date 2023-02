Ploaie de goluri și invazie de lăcuste! Imagini îngrozitoare pe stadion la meciul în care Cristiano Ronaldo a marcat de patru ori FOTO

Starul portughez Cristiano Ronaldo a reuşit o cvadruplă joi, la Mecca, în partida câştigată de echipa sa, Al-Nassr, în faţa formaţiei Al-Wehda (4-0) şi a depăşit cu această ocazie bariera de 500 de goluri marcate în campionatele în care a evoluat pe parcursul carierei sale fotbalistice.

Atacantul lusitan, care a împlinit 38 de ani pe 5 februarie, a marcat în minutele 21, 40, 53 (din penalty) şi 61, ajungând la un total de 503 goluri înscrise în ligile din Portugalia, Anglia, Spania, Italia şi Arabia Saudită.

Meciul a fost marcat și de o invazie de lăcuste cu care s-au confruntat spectatorii, imagini îngrozitoare din tribune fiind distribuite pe rețelele sociale.

Saudi club Al-Wehda, Al-Nassr and Cristiano Ronaldo's opponent last night, suffered a locust invasion in the middle of the match! 🥶🦗🇸🇦 pic.twitter.com/SZfKaft5ES