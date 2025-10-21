Cristiano Ronaldo Junior, convocat din nou la națională. La ce echipă de club joacă fiul celebrului portughez

Autor: Teodor Serban
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 09:25
135 citiri
Cristiano Ronaldo Junior, convocat din nou la națională. La ce echipă de club joacă fiul celebrului portughez
Ronaldo și fiul său FOTO X ESPN

Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15.

Cristiano Ronaldo Junior şi noii săi coechipieri vor disputa un turneu amical în Turcia, între 27 octombrie şi 5 noiembrie, unde vor înfrunta Anglia, Ţara Galilor şi Turcia.

La 15 ani, fiul cvintuplului câştigător al Balonului de Aur evoluează la Al Nassr, în Arabia Saudită, la fel ca şi tatăl său.

Cristiano Ronaldo este unul dintre fotbaliștii care demonstrează că vârsta este doar un număr. Ajuns la 40 de ani, atacantul portughez rămâne un om de bază al lusitanilor, având un singur vis rămas în fotbal: Cupa Mondială. Va avea șansa să câștige trofeul în vară.

Ronaldo a dezvăluit că familia sa l-a întrebat despre retragere. El însă are alte planuri.

“Oamenii, în general familia, îmi spun «E momentul să te oprești. Ai realizat tot. De ce vrei să marchezi 1.000 de goluri?». Eu nu cred asta însă.

Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională, de ce să nu continui? Sunt convins că atunci când va fi gata, voi ieși din scenă împlinit, pentru că am dat totul. Știu că nu mai am mulți ani, dar voi încerca să mă bucur la maxim.

Dacă eram acum 20 de ani, aș fi spus că vreau să «mănânc lumea». Acum nu mai văd lucrurile așa, vârsta îți permite să vezi lucrurile diferit. Am o filosofie de a trăi de la zi la zi. Lucrurile se mișcă repede, se schimbă, nu îți poți face planuri pe termen lung“, a spus “CR7”, potrivit abola.pt.

”Fantastic!” Portarul naționalei României a mai făcut un meci uriaș în Spania
”Fantastic!” Portarul naționalei României a mai făcut un meci uriaș în Spania
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga....
Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja...
#cristiano ronaldo, #fiu, #Portugalia, #nationala , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Performanta carierei pentru Jaqueline Cristian!

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristiano Ronaldo Junior, convocat din nou la națională. La ce echipă de club joacă fiul celebrului portughez
  2. Victorie pentru jucătoarea din România la turneul de tenis de un milion de dolari!
  3. Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
  4. Desființat de Florin Prunea, legendarul antrenor german a oferit primul interviu
  5. Doliu în lumea șahului. Marele maestru a murit la doar 29 de ani, iar cauza decesului e încă necunoscută
  6. Gest bădărănesc al unui jucător de la CFR Cluj: a distrus laptopul unui fotoreporter
  7. Victorie mare pentru "lupii galbeni" în Superliga! CFR Cluj, la pământ
  8. Golgheterul Cupei Mondiale din 2010 și-a rupt coastele cu amatorii: ”Ca un sac de cartofi!” VIDEO
  9. Jannik Sinner a luat o decizie ”grea”. Dezamăgire imensă în Italia
  10. Surpriză de proporții. Csikszereda s-a apropiat de FCSB după o victorie uriașă, în deplasare