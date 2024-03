Cristiano Ronaldo l-a "nimicit" pe Reghecampf în campionatul Arabiei Saudite. Ce a postat CR7 după meci

Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Al-Nassr, a reuşit un hat-trick în partida câştigată pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Al-Tai, antrenată de românul Laurenţiu Reghecampf, sâmbătă seara, în etapa a 25-a a ligii de fotbal din Arabia Saudită.

Ronaldo a marcat în minutele 67, 68 şi 87, celelalte goluri ale echipei sale fiind înscrise de Otavio (20) şi Abdulrahman Ghareeb (45+7). Golul de onoare al oaspeţilor a fost reuşit de Virgil Misidjan, în minutul 22.

Mijlocaşul român Andrei Cordea a fost titular la Al-Tai, fiind înlocuit în minutul 78.

Al-Nassr ocupă locul secund în clasament, cu 59 de puncte, la mare distanţă de liderul Al-Hilal (71 de puncte), care s-a impus sâmbătă în deplasare, cu scorul de 4-3, pe terenul echipei Al-Shabab, obţinând a 13-a victorie consecutivă.

Al-Tai se află pe primul loc retrogradabil (16), cu 22 de puncte, la două lungimi de zona salvării.

This is how we do it ✋🏽 Amazing victory and another hat-trick! pic.twitter.com/3lt2PHO5Lp