Cristianinho duce legenda mai departe. Golul marcat la națională de fiul lui Cristiano Ronaldo VIDEO

Cristiano Ronaldo Junior a marcat sâmbătă primul său gol pentru echipa U16 a Portugaliei. Fiul lui CR7, care este şi el atacant, a început cu succes cariera în această categorie, relatează L'Equipe.

Fiul mai mare al lui Cristiano Ronaldo, care se numeşte oficial Cristiano dos Santos conform fişei sale de pe site-ul Federaţiei Portugheze de Fotbal, a marcat primul său gol sâmbătă cu echipa U16 a Portugaliei. După o pasă în adâncime, fiul lui CR7 a deschis scorul împotriva Ţării Galilor în minutul 42.

Cristianinho, cum este numit de mass-media portugheză, a fost înlocuit în minutul 62, iar portughezii s-au impus cu un categoric 3-0.

Convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei săptămâna trecută, la doar câteva luni după debutul său la U15, Cristiano Junior se remarcă deja în această nouă categorie după ce a intrat în joc împotriva Turciei joi (victorie cu 2-0). În vârstă de 15 ani, fiul multiplului câştigător al Balonului de Aur ocupă, de asemenea, poziţia de atacant şi joacă, la fel ca legenda portugheză, la clubul saudit Al-Nassr.

Echipa U16 a Portugaliei dispută în prezent un turneu amical în Turcia.

