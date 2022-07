Motivul pentru care Cristiano Ronaldo vrea să plece urgent de la Manchester United

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo le-a cerut şefilor lui Manchester United să-l lase să plece în această vară în cazul în care clubul englez va primi o ofertă satisfăcătoare pentru el, scrie sâmbătă ziarul The Times, citat de presa internaţională.

Atacantul, în vârstă de 37 de ani, vrea să joace în Liga Campionilor, iar Manchester United este calificată doar în Europa League. Fostul fotbalist al lui Real Madrid mai are un an de contract cu "diavolii roşii", la care a revenit în urmă cu aproape un an.

Potrivit cotidianului britanic, Ronaldo vrea să joace în continuare în Liga Campionilor până la finalul carierei. Problema este că United nu a obţinut decât biletele pentru Europa League, competiţie la care portughezul nu a participat niciodată şi pe care nu este dornic să o descopere. El a evoluat în 19 ediţii consecutive ale celei mai importante competiţii europene intercluburi de când s-a despărţit de Sporting Lisabona în 2003.

The Times a precizat că Ronaldo se mai vede jucând trei sau patru ani la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă prezenţa în Liga Campionilor.

Ads