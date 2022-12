Portughezii i-au citit pe buze lui Cristiano Ronaldo: și-a înjurat antrenorul la schimbare VIDEO

Cristiano Ronaldo a făcut o partidă extrem de modestă împotriva Coreei de Sud.

Nu doar că nu a reușit să înscrie, dar Ronaldo a și contribuit la golul prin care asiaticii au egalat, după ce a deviat nefericit o minge.

Cristiano Ronaldo a fost schimbat de selecționerul Fernando Santos în minutul 65, spre nemulțumirea atacantului, care e disperat să joace în toate meciurile din primul și până în ultimul minut.

Portughezii și-au dat seama ce a spus Ronaldo în momentul schimbării: "Te-ai grăbit să mă scoți", a zbierat acesta, adăugând și două înjurături.

Echipa naţională a Coreei de Sud a învins vineri reprezentativa Portugaliei, scor 2-1, şi s-a calificat în optimile Cupei Mondiale alături de lusitani.

"estás com uma pressa do caralho para me tirar foda-se" 🔥🥹 pic.twitter.com/tU3kY9aiZX