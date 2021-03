Juventus nici nu concepe sa se desparta de Ronaldo. "Pentru mine, Cristiano este de neatins"

"Are un contract valabil pana la 30 iunie 2022 si va ramane. Pentru mine, Cristiano este de neatins", a spus Nedved.Nici antrenorul Andrea Pirlo nu va parasi echipa Juventus, potrivit lui Nedved."Pirlo este si va fi antrenorul echipei Juventus, este sigur duta la suta. Ne-am angajat la un proiect cu Andrea, stiind ca vor exista dificultati.Am vrut sa facem mai bine decat a iesit si nu am reusit, dar dificultatile au fost prevazute. Suntem foarte calmi. Suntem pe calea pe care ne-am dorit-o, pe care vom ramane.El are totul pentru a deveni un mare antrenor", a precizat fostul international ceh.Juventus a fost eliminata in optimile Ligii Campionilor de FC Porto , iar in campionat ocupa locul al treilea, cu putine sanse de a-si pastra titlul de campioana.Dupa aceste evolutii, presa a scris ca antrenorul Pirlo va fi inlocuit, iar Cristiano Ronaldo va pleca in vara.CITESTE SI: