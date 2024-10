Cristiano Ronaldo stabileste un record istoric in Liga Campionilor

Cristiano Ronaldo a marcat, marti seara, un gol istoric contra celor de la FC Copenhaga, in Liga Campionilor.

Cu aceasta reusita, starul portughez a devenit cel mai bun marcator din faza grupelor, in istoria de 22 de ani a competitiei.

Atacantul lui Real Madrid a inscris in acest sezon, in faza grupelor, noua goluri, depasind recordul detinut de Ruud van Nistelrooy (2004/05), Filippo Inzaghi si Hernan Crespo (2002/03), care aveau cate opt goluri marcate in grupe.

Ronaldo si-a inceput recitalul in prima etapa din septembrie, cu un hat-trick in fata celor de la Galatasaray si a continuat sa inscrie in fiecare din cele patru jocuri in care a mai evoluat - doua goluri cu FC Copenhaga (acasa), doua cu Juventus (acasa), cate unul cu Juventus (deplasare) si Copenhaga (deplasare).

