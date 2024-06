O noua oferta nebuna pentru Cristiano Ronaldo

O noua oferta nebuna, care contine cifre financiare ametitoare, ar fi sosit pe adresa clubului Real Madrid, vizand transferul portughezului Cristiano Ronaldo.

Conform publicatiei spaniole Sport, conducerea francezilor de la Paris Saint Germain este dispusa sa-i ofere portughezului un salariu anual de 15 milioane euro, daca fotbalistul va semna cu formatia amintita.

Publicatia citata sustine ca, de curand, agentul jucatorului, Jorge Mendes, care este reprezentantul oficial al lui Ronaldo, a avut o intalnire cu directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, pentru a discuta un eventual transfer al lusitanului la Paris.

In ultimele saptamani, au aparut informatii conform carora vedeta portugheza a lui Real Madrid ar dori sa devina cel mai bine platit jucator din lume, insa, pana acum, sefii de pe Bernabeu nu i-au oferit un contract pe masura asteptarilor sale.

Intre timp, in ultima etapa de Primera Division, Cristiano Ronaldo a marcat trei goluri in meciul castigat de Real Madrid in fata lui Deportivo la Coruna cu 5-1.

