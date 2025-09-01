Record impresionant stabilit de Cristiano Ronaldo

Autor: Dumitru Constantinescu
Duminica, 23 Noiembrie 2014, ora 08:43
Record impresionant stabilit de Cristiano Ronaldo
Portughezul Cristiano Ronaldo a reusit sa stabileasca un record cu adevarat fabulos in prima liga spaniola. El a marcat impotriva tuturor formatiilor din La Liga.

Fotbalistul lui Real Madrid a inscris un gol in victoria echipei sale inregistrata impotriva celor de la Eibar, scor 4-0.

In plus, Ronaldo (29 de ani) a marcat cel putin un gol impotriva a 51 de formatii din cele 52 pe care formatia madrilena le-a intalnit de la venirea sa pe Santiago Bernabeu (in anul 2009). El nu a marcat in poarta croatilor de la Dinamo Zagreb.

Reusita sa din meciul cu Eibar a fost prima pe stadionul acestei echipe, Ipurua. Au mai ramas doar doua stadioane in prima liga din Spania pe care Ronaldo nu a marcat: Anoeta (Real Sociedad) si Nueva Condomina (Real Murcia).

In sezonul actual, portughezul a inscris de 22 de ori, el indreptandu-se spre castigarea unui nou trofeu Balonul de Aur. Real Madrid si-a consolidat astfel prima pozitie ocupata in campionat.

