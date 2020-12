Cristiano Ronaldo, ales fotbalistul secolului. Cine este cea mai buna echipa si cel mai mare antrenor din istorie

Cristiano Ronaldo , Robert Lewandowski, Iker Casillas sau Gerard Pique au fost printre cei prezenti in Emiratele Arabe Unite.Marele castigator al serii a fost Cristiano Ronaldo , care a fost desemnat fotbalistul secolului."E frumos sa atingi un nou record de fiecare data. Nu e usor, sunt atatia ani dar cifrele vorbesc de la sine. Sunt mandru de ceea ce am realizat, nu ar fi fost usor fara cei care au fost alaturi de mine.Este un premiu fantastic, am fost inclus si in cea mai buna echipa conform France Football. Ceea ce conteaza este ca imi place inca sa joc fotbal chiar daca fac asta de 20 de ani.E o viata fantastica", a spus Cristiano Ronaldo, citat de digisport Guardiola a fost ales antrenorul secolului, iar Lewandowski atacantul anului. Bayern Munchen este echipa anului, in timp ce Real Madrid a castigat premiul pentru echipa secolului.CITESTE SI: