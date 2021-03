Se preconizeaza transferul anului: Cristiano Ronaldo vrea sa se intoarca la Real Madrid

Marca si As scriu ca Ronaldo este in contact cu Real Madrid de cateva luni, el dorind sa revina la clubul pe care l-a parasit in 2018."Jorge Mendes (impresarul lui Ronaldo) a discutat cu Real Madrid despre posibilitatea revenirii lui Cristiano", scrie As, insa Marca subliniaza ca "Real Madrid exclude momentan revenirea atacantului".Ronaldo s-a alaturat echipei Juventus in vara anului 2018, cand a venit de la Real Madrid pentru 120 de milioane de euro. El a marcat 27 de goluri in 32 de aparitii in toate competitiile, in acest sezon, si a inscris de 92 de ori in 121 de jocuri cu Juve, de cand a ajuns la Torino.Cu Ronaldo pe teren, Juventus a ratat calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, desi a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (0-1, 2-1), dupa prelungiri, pe FC Porto , in mansa retur a optimilor de finala, Echipa portugheza a castigat partida tur, cu 2-1, obtinand calificarea datorita golurilor mai multe marcate in deplasare.CITESTE SI: