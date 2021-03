Zidane, de acord cu revenirea lui Ronaldo la Real Madrid. "Cand sunt atatea zvonuri, poate ca este si ceva adevar. Orice este posibil"

"Cand sunt atatea zvonuri, poate ca este si ceva adevar. Orice este posibil. Stim cine este Cristiano si stim tot ce a facut pentru Real. Dar el este acum jucator la Juventus si trebuie sa respectam acest lucru", a declarat Zidane. Ronaldo s-a alaturat echipei Juventus in vara anului 2018, cand a venit de la Real Madrid pentru 120 de milioane de euro. El a marcat 27 de goluri in 32 de aparitii in toate competitiile, in acest sezon, si a inscris de 92 de ori in 121 de jocuri cu Juve, de cand a ajuns la Torino.CITESTE SI: