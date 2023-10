Show cu Cristiano Ronaldo în Liga Campionilor. Două goluri de poveste VIDEO

Starul portughez Cristiano Ronaldo a reuşit o dublă în Liga Campionilor Asiei la fotbal, în partida câştigată pe teren propriu de echipa sa, Al-Nassr, cu scorul de 4-3, în faţa formaţiei qatariene Al-Duhail, marţi seară, în cadrul Grupei E a acestei competiţii.

Atacantul lusitan a înscris două goluri spectaculoase, în minutele 61 şi 81, oferind totodată o pasă decisivă la primul gol al saudiţilor, înscris de brazilianul Anderson Talisca (25). Pentru Al-Nassr a mai punctat senegalezul Sadio Mane (56), în timp ce pentru Al-Duhail au marcat Ismaeel Mohammad (63), Almoez Ali (67) şi Michael Olunga (85).

Într-un alt meci din această grupă disputat marţi, echipa iranian Persepolis a învins pe teren propriu, cu 2-0, formaţia tadjică Istiqlol Duşanbe, prin golurile înscrise de Saeid Sadeghi în minutele 44 şi 71.

Al-Nassr a obţinut a treia victorie consecutivă în actuala ediţii a Ligii Campionilor Asiei şi este liderul Grupei E, cu maximum de puncte (9), urmată de Persepolis, 6 puncte, Al-Duhail şi Istiqlol Duşanbe, ambele cu câte un punct.

