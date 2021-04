Cu cat s-a vandut banderola de capitan a Portugaliei aruncata de Ronaldo in timpul meciului cu Serbia

Banderola a fost achizitionata de un cumparator anonim.Obiectul, luat de pe gazon de un pompier, Djordje Vukicevic, a fost scos la licitatie pe site-ul limundo.com, iar licitatia s-a incheiat vineri.Banii vor fi folositi pentru a se acoperi o parte din costurile tratamentului pentru un bebelus de sase luni, Gavrilo Djurdjevic, care sufera de amiotrofie spinala, boala rara in cazul careia, fara tratament, muschii slabesc progresiv, ajungandu-se la paralizie sau chiar la deces inainte de varsta de 2 ani. Costurile tratamentului sunt estimate la peste 2 milioane de euro.Sambata, capitanul nationalei Portugaliei, Cristiano Ronado, a parasit nervos terenul la finalul meciului Serbia - Portugalia, scor 2-2, la care in minutele de prelungire nu i-a fost validat un gol, desi mingea a depasit linia portii. Ronaldo a gesticulat si si-a aruncat banderola in momentul in care a iesit de pe teren.