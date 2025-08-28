Ce scrie presa internationala inaintea duelului dintre Ronaldo si Messi

Autor: Ioan Boanca
Marti, 18 Noiembrie 2014, ora 14:57
Ce scrie presa internationala inaintea duelului dintre Ronaldo si Messi
Foto: depor.pe

Portugalia joaca marti seara, de la ora 21:45, un amical de lux cu Argentina pe Old Trafford din Manchester. Marile publicatii de sport din lume sunt conectate din plin la acesta intalnire, considerata un "reper" important pentru decizia celor care vor vota pentru Balonul de Aur 2014.

Iata cateva titluri din marile cotidiene de specialitate din lume:

In Portugalia doua dintre ziarele de sport se intrec in titluri pompoase. Cei de la A Bola opteaza pentru titlul "Teatrul Zeilor din fotbal", in timp ce Record posteaza pe prima pagina a editiei tiparite "Zeul meu este mai bun ca al tau".

Spaniolii, in ciuda amicalului de lux dintre nationala lor si campioana mondiala Germania, arata un entuziasm excesiv. Cei de la As titreaza "Cristiano Ronaldo contra Messi, doi titani pe Old Trafford" iar Marca vine cu titlul "Ronaldo contra Messi in Teatrul Viselor".

In amicalul de pe taram britanic cei doi vor fi pentru a 27 oara fata in fata. In Primera Division s-au intalnit de 11 ori, in Liga Campionilor de 5 ori, in Cupa Regelui de 5 ori, in Supercupa Spaniei de 4 ori iar la nivel de nationale o singura data. In cele 26 de meciuri, Messi a castigat 12 intalniri fata de 7 ale lusitanului, iar 7 s-au incheiat la egalitate. Jucatorul Barcelonei este lider si la numarul de goluri, unde a marcat de 17 ori fata de 15 reusite ale starului portughez.

