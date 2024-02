Cristiano Ronaldo a castigat Balonul de Aur 2013. Portughezul i-a invins in finala pe Lionel Messi si Franck Ribery.

Cea mai stransa, mai dura si mai contestata lupta pentru Balonul de Aur din ultimii ani s-a incheiat cu victoria jucatorului de la Real Madrid si nu putini sunt cei care spun ca acesta a "luat fata" votantilor cu evolutiile din ultima parte a sezonului.

Daca pana acum cateva saptamani francezul Ribery era favoritul tuturor, lucrurile s-au schimbat radical pe ultima suta de metri. Iar jurnalistii nemti au anuntat chiar cu cateva ore inaintea galei de la Zurich ca Ronaldo va primi premiul.

Extrem de emotionat, lusitanul a izbucnit in plans pe scena, in momentul in care a primit trofeul.

"Nu am cuvinte pentru a descrie acest moment. In primul rand, trebuie sa le multumesc mult tuturor coechipierilor de la club si de la echipa nationala. Fara eforturile lor acest lucru nu ar fi fost posibil. Sunt foarte fericit, este extrem de greu sa castigi acest trofeu.

Sunt foarte emotionat. Tot ce vreau este sa le multumesc celor care au fost alaturi de mine. Si nu vreau sa-l uit pe Eusebio", a spus Ronaldo.

Este pentru a doua oara cand Cristiano primeste Balonul de Aur, dupa cel din 2008.

In cadrul galei de la Zurich au mai primit premii Jupp Heynckes, antrenorul anului, Zlatan Ibrahimovici, golul anului, sau Pele, un Balon de Onoare pentru intreaga activitate.

Gala de la Zurich a fost transmisa in direct pe site-ul Ziare.com iar mai jos aveti rezumatul acesteia:

ora 21.05 - FINALUL GALEI!!!

ora 21.00 - Cristiano Ronaldo este Balonul de Aur 2013!

ora 20.55 - Nadine Angerer, portarul nationalei Germaniei, a castigat Balonul de Aur la fete.

ora 20.45 - Brazilianul Pele, singurul jucator care a castigat de trei ori Cupa Mondiala, primeste Balonul de Onoare, un trofeu onorific oferit de FIFA si France Football.

ora 20.39 - Zlatan Ibrahimovic a castigat premiul "Puskas", pentru cel mai frumos gol al anului.

ora 20.33 - Federatia de Fotbal din Afghanistan primeste trofeul "Fair Play 2013".

ora 20.10 - Jupp Heynckes este antrenorul anului 2013.

ora 20.08 - Silvia Neid este antrenorul anului 2013 in fotbalul feminin.

ora 20.06 - Urmeaza decernarea titlurilor de "antrenorul anului 2013" in fotbalul masculin si in cel feminin.

ora 18.50 - Premiul prezidential este acordat lui Jacques Rogge, fost presedinte al CIO.

ora 19.40 - Urmeaza prezentarea celui mai bun "11" din fotbalul mondial in 2013. Iata care este acesta: Neuer (Bayern) - Lahm (Bayern), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Dani Alves (Barcelona) - Iniesta (Barcelona), Ribery (Bayern), Xavi (Barcelona) - C.Ronaldo (Real Madrid), Ibrahimovic (PSG), Messi (Barcelona).

ora 19.35 - Sunt prezentate golurile care au ajuns in finala premiului "Puskas", pentru cel mai frumos gol al anului.

ora 19.33 - Intra in scena Ribery, Messi si Ronaldo.

ora 19.30 - INCEPE CEREMONIA DE LA ZURICH!!! Prezinta Fernanda Lima si Ruud Gullit.

ora 18.49 - Leo Messi a ajuns in sala in care va avea loc ceremonia.

ora 18.30 - Pele: "Messi a avut cateva accidentari anul trecut, cred ca Ronaldo va castiga de aceasta data."

ora 18.00 - Potrivit celor mai noi informatii, Cristiano Ronaldo ar fi castigatorul acestei editii a Balonului de Aur.

ora 18.00 - Rio Ferdinand: "Daca nu va castiga Cristiano, voi alerga pe strada in fundul gol. Si nu va fi o imagine prea frumoasa! Haide CR7!"

ora 18.00 - Thierry Henry: "Ribery este un jucator mai diferit fata de cei doi, lui ii place mai mult sa creeze goluri si mai putin sa le inscrie. Sigur ca mi-as dori ca el sa castige."

ora 18.00 - Presedintii lui Bayern si Barcelona presimt ca vor fi jocuri de culise in favoarea lui Ronaldo.

Nemtii strica surpriza: Au anuntat castigatorul Balonului de Aur cu trei ore inainte de gala

In cursa pentru Balonul de Aur se afla portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid), argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si francezul Franck Ribery (Bayern Munchen).

Messi este castigatorul ultimelor patru trofee, in timp ce Ronaldo a primit Balonul in 2008.