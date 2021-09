Seara lui Cristiano Ronaldo. Superstarul portughez a ratat un penalty, a lovit un adversar și a devenit cel mai bun marcator din istorie VIDEO

Cristiano Ronaldo-Dara O'Shea moment before penalty. #PORIRL pic.twitter.com/KrocQS80w8

🐐 Top scorer in international football history POR 1-1 IRL #Ronaldo #PORIRL pic.twitter.com/AvYFox0Omu

😱 He finds a way every damn time

⚽⚽ Ronaldo

FT POR 2-1 IRL#Ronaldo #PORIRLpic.twitter.com/BnLM2dKJ2E