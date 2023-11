Cristiano Ronaldo, inca doua realizari de exceptie in 2016

Cristiano Ronaldo, castigator al EURO 2016 cu nationala Portugaliei si al Ligii Campionilor cu Real Madrid, este din nou in centrul atentiei, in acest sfarsit de an.

Astfel, jucatorul de 31 de ani este cel mai bun marcator al lumii in clasamentul care ia in calcul meciurile echipelor nationale si cele ale echipelor de club in competitiile internationale.

Portughezul este lider in 2016, cu 24 de goluri - 13 pentru Portugalia si 11 pentru Real Madrid in Champions League, transmite Federatia Internationala de Istorie si Statistica a Fotbalului.

Pe locul 2 este Lionel Messi, cu un total de 21 de goluri (8 pentru Argentina si 13 pentru FC Barcelona), iar pe 3 Edinson Cavani (9 pentru Uruguay si 7 pentru PSG), cu 16 goluri.

De asemenea, Forbes l-a declarat de departe cel mai bine platit sportiv al planetei, cu 88 de milioane de dolari in 2016, dintre care 56 de milioane de dolari din fotbal, iar la nivel mondial este pe locul 4 in topul castigurilor din acest an.

"Este cel mai popular sportiv al lumii, cu peste 200 de fani pe retele sociale, ceea ce il ajuta sa obtina contracte de sponsorizare cu Nike, Tag Heuer, Sacoor Brothers si Monster", scrie Forbes.

Lionel Messi este al doilea sportiv in top, pe locul 8, cu 81,5 milioane de dolari.

In acest sfarsit de an, Cristiano Ronaldo a castigat si Balonul de Aur si apoi a fost ales cel mai bun sportiv european al anului.

De asemenea, a primit o oferta incredibila, de 300 de milioane de euro pentru Real Madrid si peste 100 de milioane de euro pe an salariu, de la un club din China, pe care insa a refuzat-o.

