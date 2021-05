Cristiano Ronaldo pleaca de la Juventus. Mesajul enigmatic al starului portughez

Fotbalistul portughez a dat de inteles ca ar putea parasi Italia."Mi-am atins obiectivul pe care mi l-am stabilit inca din prima zi in Italia: sa castig campionatul, Cupa si Supercupa, dar si sa fiu cel mai bun jucator si golgeter in aceasta mare tara a fotbalului plina de jucatori extraordinari, cluburi uriase si o cultura fotbalistica foarte speciala. Va multumesc pentru aceasta calatorie", a scris portughezul pe retelele de socializare. Ronaldo a explicat ce inseamna recordurile pentru el." Pentru cei care nu inteleg, e foarte simplu. Fotbalul este un joc colectiv, insa numai autodepasindu-ne individual ne ajutam echipele sa-si implineasca misiunile.Intotdeauna, trebuie sa oferi mai mult pe teren si sa muncesti mai mult in afara terenului. Recordurile individuale se vor impleti, iar titlurile colective devin o consecinta naturala.Eu eu urmaresc recordurile, recordurile ma urmaresc pe mine", a mai spus fotbalistul.