Cristiano Ronaldo s-a intors dupa 72 de zile de pauza

Cvintuplul castigator al Balonului de Aur s-a intors in Italia in urma cu doua saptamani, dupa aproape doua luni petrecute in Portugalia, unde s-a refugiat dupa ce pandemia de coronavirus a pus capat brusc sezonului din Serie A.Ronaldo a plecat in Madeira, insula sa natala, dupa victoria cu 2-0 obtinuta de Juventus in derby-ul cu Inter Milano (2-0), pe 8 martie. Campionatul italian a fost suspendat in ziua urmatoare, in momentul in care mai erau de disputat 12 etapeAtacantul lusitan a revenit pe 4 mai la Torino, fiind nevoit sa intre imediat in izolare pentru o perioada de 14 zile. El a fost supus unei serii de teste fizice la centrul sportiv al clubului torinez, inainte de a relua pregatirea pe teren.Jucatorii lui Juventus se pregatesc individual la Continassa, in grupuri mici, sub supravegherea antrenorului Maurizio Sarri, in asteptarea acordului guvernului pentru reluarea antrenamentelor colective.Cluburile din Serie A spera sa poata relua campionatul la jumatatea lunii iunie. Juventus este lider al clasamentului, cu un singur punct avans fata de Lazio Roma