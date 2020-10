Cum a luat Cristiano Ronaldo noul coronavirus. Dezvaluiri in premiera

"Cristiano e foarte bine, este asimptomatic. El este izolat. Spune doar ca vrea sa joace", a declarat Santos, potrivit lefigaro.fr.Selectionerul a subliniat ca lotul sau a respectat bine protocolul sanitar, in ciuda celor trei cazuri pozitive inregistrate (Jose Fonte, Anthony Lopes si Cristiano Ronaldo )."De luni (n.r. - 5 octombrie), am fost total inchisi aici. Si nu a mai intrat nimeni. La prima convocare nu am avut nicio problema, dar s-a intamplat ceva aici si nu pentru ca el (n.r. - Ronaldo) nu a respectat regulile. Nu aici a atacat virusul", a asigurat tehnicianul.Ceilalti jucatori au fost testati dupa ce Cristiano Ronaldo a iesit pozitiv si toti au fost negativi.Atacantul portughez al echipei Juventus Torino , Cristiano Ronaldo, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, in timp ce se afla convocat la echipa nationala Ela fost plasat in izolare si nu va evolua, miercuri, in meciul Portugalia - Suedia, din cadrul Diviziei A a Ligii Natiunilor."Orice jucator care lipseste din cauza coronavirusului este o pierdere, iar aceea a lui Ronaldo este poate cea mai mare. Am incredere absoluta in cei care vor juca. Planul este acelasi, dinamica este diferita. Aceasta echipa a demonstrat deja ca are capacitatea de a raspunde colectiv", a mai spus Santos.