Forbes anunta primul fotbalist miliardar din istorie

Ronaldo, in varsta de 35 ani, a castigat anul trecut suma bruta de 105 milioane de dolari in perioada 1 iunie 2019 - 1 iunie 2020, fiind al treilea sportiv din istorie care ajunge miliardar inainte de retragerea din activitate, dupa jucatorul de golf Tiger Woods, care a reusit aceasta performanta in 2009, si boxerul Floyd Mayweather, in 2017.Portughezul este insa primul care reuseste sa atinga aceasta bariera intr-un sport de echipa, dupa ce a adunat 650 milioane de dolari din salarii, pe parcursul celor 17 ani ca profesionist, si este de asteptat sa ajunga la 765 milioane dolari din salarii, gratie actualul sau contract cu Juventus, care se incheie in 2022, subliniaza Forbes. Restul banilor adunati de Ronaldo provin din contracte publicitare si alte activitati.Marele sau rival, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), care si-a inceput cariera cu trei ani mai tarziu decat Cristiano Ronaldo, a strans pana acum 605 milioane de dolari din salarii, incepand din 2005, in timp ce legendarul fotbalist englez David Beckham si-a incheiat activitatea de jucator cu castiguri totale de 500 milioane dolari, din care doar jumatate proveneau din salarii.Cristiano Ronaldo castigatorul a cinci Baloane de Aur, este cea mai urmarita personalitate de pe reteaua de socializare Instagram, unde are 222 milioane de "followers".Forbes subliniaza, totodata, ca cel mai bine platit sportiv din lume este tenismanul elvetian Roger Federer (106,3 milioane dolari), urmat de fotbalistii Cristiano Ronaldo (105 milioane) si Lionel Messi (104 milioane), in timp ce jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a realizat propriul ei record, devenind sportiva din lume cu cea mai mare suma stransa intr-un singur an (37 milioane dolari).