FOTO Amanunte picante dezvaluite de iubita lui Cristiano Ronaldo. Cine taie ceapa in casa fotbalistului portughez de la Juventus

Intr-un amplu interviu, partenera fotbalistului portughez a marturisit cum se impart treburile gospodaresti in familia jucatorului echipei torineze."Cristiano nu gateste. Dupa ce se antreneaza toata dimineata, merita sa gaseasca la masa o farfurie cu mancare calda, pregatita cu dragoste. Avem bucatar si uneori gatesc eu. Iar schimbarea unui bec in casa noastra e aproape imposibila, pentru ca avem plafoane inalte.Mai bine sa aiba grija de el si sa se dedice la ce e bun. Ma ocup eu de restul. Rezolv totul. Imi place sa am grija de casa si de familia mea", a declaarat partenera portughezului de la Juventus, pentru publicatia Sportweek.Cristiano Ronaldo si iubita sa. FOTO: instagram / georginagioGeorgiana Rodriguez a mai spus ca Ronaldo este un motivator bun."Esti reflectia a ceea ce vezi, iar eu il vad pe el.La inceput mi-era rusine sa ma antrenez langa el, la urma urmei este Cristiano Ronaldo . Am fost mereu o femeie care face sport, dar astazi, datorita lui, ma simt chiar mai in forma", a mai declarat iubita fotbalistului portughez, conform digisport Cei doi s-au cunoscut in 2016, pe vremea cand fotbalistul juca pentru Real Madrid . Cuplul are o fetita impreuna, dar Ronaldo mai are trei copii din alte relatii.Cristiano Ronaldo si iubita sa. FOTO: instagram / georginagio