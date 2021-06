Bader Al-Mutawa din Kuwait a intrat in istorie! El a devenit fotbalistul cu cele mai multe selectii la nationala. Cum il poate ajunge Cristiano Ronaldo

Al-Mutawa, 36 de ani, a inregistrat cea de-a 185-a selectie in echipa nationala la meciul dintre Kuwait si Bahrain, din calificarile pentru Cupa Arabiei.El a jucat pentru prima oara pentru Kuwait in septembrie 2003, la 18 ani si 237 de zile. De atunci a evoluat contra a 84 de echipe si a marcat 54 de goluri Recordul sau ar putea fi egalat sau depasit de capitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo , care, la 36 de ani, va evolua, duminica, in al 179-lea meci pentru lusitani, la Euro-2020, contra Belgiei.