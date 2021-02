Incredibil. Ce mesaj a primit Cristiano Ronaldo de la tatal sau alcoolic inainte sa moara

Jose Dinis Aveiro a luptat in razboiul din Angola si i-a prezis un viitor stralucitor fiului sau inaintea sa moara. Sora lui Ronaldo a gasit mesajul intr-un jurnal foarte vechi."E scris cu o luna inainte ca tata sa moara. 'Astazi sunt trista. Tata e in spital, sunt confuza si am multe intrebari fara raspuns in cap.Voi canta pentru tara mea, iar tatal meu nu va fi acolo sa ma aplaude. Dar stiu ca va fi bine. Stiu ca nu ne va dezamagi pe mine si pe Ronaldo. Cristiano va juca in Europa, toata lumea va fi fericita.Tata a primis ca-i va urmari toate meciurile. A zis ca Ronaldo va fi cel mai mare jucator din Europa, daca o tine tot asa. A prezit ca, daca isi pastreaza capul, va inchide gura multora'", a scris sora fotbalistului de la Juventus, Katia Aveiro, citata de digisport Cristiano Ronaldo si sora sa. FOTO: Instagram / katiaaveirooficialTatal lui Ronaldo a devenit alcoolic la intoarcerea din razboi si a cazut intr-o depresie puternica.Fotbalistul nu prea a tinut legatura cu parintele sau patern pana sa moara, in 2005.CITESTE SI: