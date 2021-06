EURO 2020: Scandalul momentului la turneul final. Un fost mare international german l-a jignit pe Cristiano Ronaldo. "E un imbecil"

In minutul 21 al meciului, dupa ce a deschis scorul cu cinci minute mai devreme, Cristiano Ronaldo a aratat o frumoasa executie tehnica in fata fundasului german Antonio Rudiger. Starul portughez a facut un "sombrero", preluand inalt o minge primita, peste Rudiger, apoi a pasat balonul din aer cu calcaiul, precis, catre un alt coechipier, in timp ce se uita in partea opusa."Asta nu inseamna nimic. Ridica mingea, se preface ca o controleaza si o trimite fara sa se uite... Desigur, este frumos si stim ca este capabil sa faca astfel de executii. Dar, intr-un fel, cred ca subestimeaza adversarul. Nu e decat 1-0 si face asta, acum pare un imbecil", spus Hamann, la postul RTE, unde este consilier pentru Euro-2020.Dupa acel moment. Portugalia a primit o lectie de fotbal pe Allianz Arena. Fostul mijlocas defensiv a vorbit despre o fantezie de care a beneficiat in cele din urma Germania. Astfel, dupa prima jumatatea de ora de joc, un val alb a lovit apararea portugheza, aducand scorul de la 0-1 la 4-1 la scurt timp dupa pauza."Daca ii intrebam pe jucatori (n.r. - germani) ce parere au despre asta, ei ne vor spune ca au observat acest gest. Sunt sigur ca ne vor spune ca le-a dat un suflu suplimentar sa intoarca lucrurile. Ce incearca el (n.r. - Ronaldo) sa demonstreze? Poate ca revenirea germana incepe de acolo", a explicat Hamann.In varsta de 47 de ani, Hamann, vicecampion mondial in 2002, a jucat in cariera la echipe ca Bayern Munchen, Newcastle United, Liverpool, Bolton, Manchester City si a strans 59 de selectii la echipa nationala Portugalia, detinatoarea trofeului, poate rata calificarea in optimile de finala ale Euro-2020. Franta este lider in clasamentul Grupei F dupa doua etape, cu patru puncte. Germania si Portugalia urmeaza in clasament, cu cate trei puncte, iar Ungaria ocupa locul 4, cu un punct.In ultimele meciuri , Germania joaca, miercuri, la Munchen, cu Ungaria, iar Portugalia, la Budapesta, cu Franta, campioana mondiala en titre.