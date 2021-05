Cristiano Ronaldo, la un pas de transfer. Cum isi muta starul portughez masinile de lux de la Torino VIDEO

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀



Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr- Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Despre fostul atacant al echipelor Real Madrid si Manchester United s-a scris ca va parasi "Batrana Doamna" la finalul sezonului. Mama lui Ronaldo , Dolores Aveiro, a spus ca "va incerca sa-l convinga" pe fiul ei de 36 de ani sa se intoarca la Lisabona, dar agentul Jorge Mendes a negat ca internationalul portughez se va intoarce in tara sa.Per Semper Calcio a publicat un videoclip in care se pot vedea persoane incarcand supercarurile lui Ronaldo intr-un TIR. Camionul apartine Rodo Cargo, o cunoscuta companie de transport cu sediul in Lisabona, iar videoclipul arata ca masinile vedetei au fost scoase din resedinta lui din Torino.Sosirea masinilor in 2018 a fost un semn important pentru transferul lui Ronaldo la Juventus, iar faptul ca acestea parasesc acum garajul ar putea insemna ca jucatorul va pleca.