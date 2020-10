Testat pozitiv, Cristiano Ronaldo le raspunde contestatarilor: Nu am incalcat niciun protocol si nicio lege. Nu am facut nimic rau.

"Nu am incalcat niciun protocol si nicio lege, asa cum se spune, nu am facut nimic rau. Sunt minciuni, in special din partea unei persoane care vorbeste de mine, respect protocolul", a spus Ronaldo , intr-un live pe Instagram.El a spus ca se simte bine si nu are niciun simptom: "Totul este bine. Nu simt nicio durere, dorm bine, nu am niciun simptom. Sunt la mine acasa, singur, izolat si asa voi fi si in urmatoarele zece zile".Ministrul italian al Sporturilor, Vincenzo Spadafora, este de parere ca jucatorul echipei Juventus, Cristiano Ronaldo, a incalcat protocolul anti-covid plecand in Portugalia si apoi revenind.Intrebat la Rai Radio Uno daca Ronaldo a incalcat protocolul anti-covid, Spadafora a raspuns: "Da, cred ca da, daca nu avea o autorizatie speciala de la autoritatea sanitara".Ronaldo a fost testat pozitiv cu coronavirus in aceasta saptamana, cand se afla la nationala Portugaliei. El a revenit miercuri la Torino.