Fotbalul nu ii ocupa tot timpul. Ce face Cristiano Ronaldo in timpul liber

. Nu vreau sa se intample asta. Va puteti ingriji corpul, dar nu asta este problema. Depinde de capul tau, de motivatia ta si de experienta ta. Federer, de exemplu, are 39 de ani si este inca la varf", a precizat el.



Ronaldo este unul dintre protagonistii documentarului Lumi Paralele de la DAZN, unde este comparat cu boxerul rus Gennadi Golovkin."Cand eram la Manchester United , un antrenor boxa cu mine. Cred ca practicarea acestui sport poate fi buna pentru un fotbalist, deoarece iti ascute simturile si inveti sa te misti. Boxul este mai dificil pentru ca atunci cand concurezi, esti singur. Nu cred ca as fi putut fi boxer, este greu. Sa joc fotbal este pasiunea mea, dar ma uit la alte sporturi la televizor. Intre un meci de fotbal si un meci de box din UFC, aleg a doua optiune", a declarat Ronaldo.Jucatorul portughez, in varsta de 35 de ani, a spus ca secretul longevitatii sale in fotbal se afla in capul sau si in motivatia sa."La 33 de ani, incepi sa crezi ca mergi la vale, dar eu vreau sa joc fotbal in continuare. Oamenii s-ar putea gandi: