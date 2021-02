VIDEO Cristiano Ronaldo si-a luat un cadou de pe alta planeta de ziua lui. Cat plateste fotbalistul

Cu un salariu de peste 30 de milioane de euro anual, fotbalistul portughez si-a luat o super masina de ziua lui.Ziarele de la Lisabona scriu ca Ronaldo si-a comandat un Bugatti Centodieci, care costa nici mai mult, nici mai putin de 8 milioane de euro.Superstarul lui Juventus va putea sa se plimbe cu noua masina in 2022, pentru ca bolidul de abia acum a intrat in linia de productie.Bugatti Cetodieci este un bolid care are un motor W16, de 8 litri, si 1.578 de cai putere Ajunge de la 0 la 100 km/ in 2,4 secunde, iar la 300 km/h ajunge in 13,1 secunde.Masina va fi fabricata intr-o serie limitata, Ronaldo aflandu-se printre fericitii posesori, scrie presa portugheza, citata de gsp SURSA VIDEO: Youtube / CAR TVCITESTE SI: