Surprize in ultima etapa din Italia. Cristiano Ronaldo a prins in extremis calificarea in Liga Campionilor. Milan revine in cea mai importanta competitie din Europa

Au marcat: Orsolini '86 / Chiesa '6, Morata 29, '47, Rabiot '45.La oaspeti, fundasul Radu Dragusin nu a fost in lot.In celelalte doua meciuri importante pentru configuratia partii superioare a clasamentului, Atalanta - AC Milan , scor 0-2 (Kessie '43 - p, '90+3-p) si Napoli - Verona, scor 1-1 (Rrahmani '61 / Faraoni '69).La AC Milan, care revine in Liga Campinilor dupa opt ani, portarul Ciprian Tatarusanu a fost rezerva.Napoli se "scufunda" in ultimul joc si ii ofera echipei Juventus sansa de a juca si la anul in Liga Campionilor Inter Milano , locul I, cu 91 de puncte, era campioana de etape bune. AC Milan a terminat pe locul al doilea, cu 79 de puncte. Atalanta si Juventus au ocupat locurile 3, respectiv 4, cu cate 78 de puncte, iar pentru Napoli, locul 5, cu 77 de puncte, urmeaza grupele Ligii Europa.Meciul romanilor, Sassuolo - Lazio, s-a terminat cu scorul de 2-0. Fundasul Vlad Chiriches (Sassuolo) si Stefan Radu (Lazio) au fost titulari si au jucat 90 de minuteLazio a terminat pe locul 6 sezonul, cu 68 de puncte si va evolua in Liga Europa, iar Sassuolo, pe locul 8, cu 62 de puncte. Tot 62 de puncte are si AS Roma (2-2 la Spezia) de pe locul 7, echipa care va evolua in Conference League.Au retrogradat Benevento, Crotone si Parma.