EURO 2020: UEFA a mutat meciul Ungaria - Portugalia la Bucuresti. Gafa uriasa

Forul continental a mutat meciul Ungaria - Portugalia la la Bucuresti.Desi in majoritatea cazurilor, cei mai multi confunda Bucurestiul cu Budapesta, acum UEFA a anuntat printr-o postare pe retelele de socializare ca a mutat meciul in capitala Romaniei."Primul meci al zilei, Ungaria vs Portugalia, la Bucuresti", a scris forul continental de fotbal pe Twitter Foto: Twitter /UEFAUEFA si-a dat seama de greseala comisa si a sters postarea dupa 20 de minute. Meciul Ungaria - Portugalia se joaca la Budapesta , cu tribunele arhipline.67.215 de suporteri sunt asteptati pe stadionul "Puskas Arena".