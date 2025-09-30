Confesiunile Cristinei Bâtlan despre iubire, căsătorie și temerile lăsate de un divorț dureros: „Trauma are nevoie de vindecare”

Cristina Bâtlan a vorbit despre viața sa personală și profesională, dar și despre lecțiile de iubire și curaj pe care le-a învățat de-a lungul timpului. Deși obișnuiește să fie discretă în privința familiei, actrița a vorbit cu emoție despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul său, Petru, care a cerut-o în căsătorie acum doi ani, la Veneția. Experiențele dintr-un mariaj anterior încă îi influențează percepția asupra căsătoriei și recunoaște că „trauma are nevoie de vindecare”.

Cristina a dezvăluit într-un interviu recent pentru revista Viva! cum vede iubirea dintr-o perspectivă profundă și introspectivă, subliniind importanța libertății și a gesturilor mărunte în relații:

„Am ajuns prin meditație, prin multe ore de introspecție și rugăciune să înțeleg că iubirea este inclusivă, nu exclusivă. Am înțeles că iubirea nu are ego, nu înseamnă control. Când iubești cu adevărat, vrei ca celălalt să fie fericit, chiar dacă drumul lui nu e mereu identic cu al tău. Libertatea este cel mai frumos dar într-o relație.”

Deși acum doi ani a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei de naștere, antreprenoarea mărturisește că lucrurile în relație nu sunt întotdeauna perfecte și că experiențele anterioare o fac precaută:

„Cea mai mare încercare este de a fi singură fără vreo relație… vreau să experimentez, să înțeleg cât de confortabilă sunt cu mine și atât! Cred că mi-e teamă de un nou divorț! Divorțul e un abandon care ne rănește. Trauma are nevoie de vindecare! Pentru mine, căsătoria este mai mult despre suflete decât despre acte. Am trecut printr-o viață întreagă de experiențe și azi cred că iubirea se măsoară în fiecare zi, în gesturile mărunte, nu neapărat într-o ceremonie. Important e cum trăiești iubirea, nu cum o sărbătorești. Îmi doresc alături un om de care să mă îndrăgostesc în fiecare zi, căruia să îi spun „da” în fiecare zi. Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme…”

Ads

Pe lângă viața sentimentală, Cristina vorbește și despre provocările profesionale și personale, amintind de drumul parcurs și de echilibrul între frici și satisfacții:

„Am ales să pornesc într-o nouă mare aventură, Chanand un start up într-un domeniu de skincare – spun aventură pentru că aveam de toate: succes, recunoaștere, bunăstare… Teama mea cea mai mare este să nu dezamăgesc oamenii pe care îi iubesc. Dar am învățat să transform frica în motivație. Cea mai mare satisfacție este să privesc în urmă și să văd drumul parcurs: un brand construit de la zero, un fiu minunat, parteneri de încredere, o viață plină de sens. Și cred că tot ceea ce este mai frumos abia urmează”.

Ads