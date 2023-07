Milionara divorțată din România care s-a logodit cu un client de pe internet. Cum a reacționat fostul soț

Milionară în euro, Cristina Bâtlan a trecut prin momente grele în viața sa, dar acum trăiește o a doua tinerețe.

Jurat la emisiunea "Imperiul Leilor" de la PRO TV, afacerista a divorțat de soțul său acum patru ani de zile după ce a aflat că este înșelată.

Cei doi au înființat și au dezvoltat una dintre cele mai companii de încălțăminte din Romania, care le-a adus profit de milioane de euro.

Acum însă planetele s-au aliniat pentru Cristina, care are un nou iubit, care îi este deja logodnic.

„Cred că a fost cel mai impresionant moment pentru mine. Ne-am logodit la Veneția, pe 28 aprilie, fix de ziua mea, și a fost foarte emoționant. Nici nu mă așteptam! Trăiesc o nouă experiență și pentru că mi-am dorit să intru într-o relație cu un om de care să fiu îndrăgostită în fiecare zi”, a declarat Cristina Bâtlan, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Aceasta a dezvăluit și cum l-a cunoscut pe acesta. „Pe Instagram. Petru e din Bucovina, face tot business și mi-a scris pe contul companiei, după ce tocmai își cumpărase niște pantofi de la noi. M-a felicitat că, în sfârșit, a găsit un brand care încă produce pantofi cu talpă de piele – un detaliu pe care nu se mai pune preț azi. După care mi-a mai scris, am mai vorbit, a durat vreo șase luni până când ne-am văzut față-n față. Deci a fost treptat, dar s-a întâmplat într-un moment în care am simțit că am nevoie de cineva care să mă iubească și să aibă grijă de mine. (…) Îmi place că există cineva care poate face lucrurile împreună cu mine și, uneori, în locul meu. Și cred că am găsit omul perfect pentru mine, pentru că simt că mă respectă și mă iubește”, a povestit Cristina Bâtlan.

Cristina Bâtlan a spus că Roberto, dar și fiul lor, au fost încântați când au aflat că a fost cerută în căsătorie. „E încântat. Și Roberto la fel. Mă bucur că au primit vestea asta cu bine, pentru că, cumva, căsnicia mea a fost prețul succesului. Însă acum mă gândesc cum să pun împreună cariera și familia”, a mai spus Cristina.

