Cum și-a cunoscut Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor viitorul soț: ”El mi-a scris, era client” VIDEO

Milionară în euro, Cristina Bâtlan (50 de ani) a trecut prin momente grele în viața sa, dar acum trăiește o a doua tinerețe.

Jurat la emisiunea "Imperiul Leilor" de la PRO TV, afacerista a divorțat de soțul său acum patru ani de zile după ce a aflat că este înșelată.

Cei doi au înființat și au dezvoltat una dintre cele mai mari companii de încălțăminte din Romania, care le-a adus profit de milioane de euro.

Acum însă planetele s-au aliniat pentru Cristina, care are un nou iubit, care îi este deja logodnic.

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Cristina Bâtlan a oferit detalii despre cum a decurs relația cu viitorul soț, bărbatul cerând-o deja în căsătorie, de ziua ei de naștere, la Veneția.

”De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme, am fost șocată. Eu care sunt asul filmelor, am rămas șocată. Cred că în orice femeie există o parte extrem de adevărată, în care te asociezi cu emoția, lași să apară vulnerabilitatea, indiferent cât de tare ești, ce om de afaceri ești, până la urmă ești o femeie care are un suflet”, a mărturisit ea.

„El lucrează tot în domeniul afacerilor, e important să ai lângă tine un om care are același stil de viață, altfel nu aveți subiecte comune.

El mi-a scris, era client, era interesat de niște pantofi și am început să vorbim. Și să vorbești despre pantofi cu talpă de talpă...nu multă lume mai știe lucrurile astea, acest om mi-a scris „Uite, am nevoie de nu știu ce perechi”, el știa modelele, codurile pantofilor.

Ăsta a fost startul, a durat luni de zile până ne-am întâlnit. Și întâlnirea a fost ceva firesc. Era un om normal și m-am întâlnit cu el prima oară la masă cu alți oameni, nici nu mi-a dat prin cap să mă gândesc la așa ceva.

Asta m-a făcut și mai mult să mă uit în urmă și mi-am dat seama că are legătură cu nevoia de a avea ceva”, a mai povestit Cristina Bâtlan.

