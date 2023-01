Fabuloasa poveste a moldovencei Cristina Bucșa, jucătoarea care s-a dus la Wimbledon fără încălțări: acum e în turul trei la Australian Open

Cristina Bucșa e în turul trei la Australian Open, după ce a învins-o pe Bianca Andreescu, și se pregătește de o confruntare de gală cu Iga Swiatek, liderul WTA.

La 25 de ani, Cristina Bucșa a dat lovitura: s-a calificat în turul al treilea la Australian Open, după ce a învins-o pe Bianca Andreescu.

Născută pe 1 ianuarie 1998 la Chișinău, Cristina s-a mutat în Spania cu părinții ei pe când avea doar trei ani și acum reprezintă Spania.

"Prima oară a venit tatăl meu, apoi ne-a adus pe mine și pe mama mea. Am început să joc tenis de la vârsta de cinci ani, fiind antrenată de tatăl meu", a povestit Cristina Bucșa pentru Puntodebreak.

Familia s-a mutat în Cantabria, în nordul Spaniei, lângă Santander. "Nu m-am gândit niciodată să merg la o academie. Aici e munte, e plajă, am tot ce îmi trebuie".

"Când eram mică am făcut atletism, înot, karate, dar am optat pentru tenis. Tatăl meu a avut un rol esențial, e antrenor, fizioterapeut, nutriționist", povestește ea despre tatăl Ivan.

"Am avut multe obstacole în viața mea, în special de ordin mental, mai ales între 18 și 22 de ani. De felul meu sunt o persoană introvertită, dar dacă vine cine să discute cu mine mă deschid și eu".

Cristina nu are contracte în ceea ce privește echipamentul sau racheta. "Tatăl meu a încercat să discute cu anumite branduri, dar nu ne-au băgat în seamă. Îmi cumpăr hainele mele, rachetele", a mai povestit jucătoarea care reprezintă Spania. "Prima dată când m-am dus la Wimbledon n-aveam încălțări. Am încercat să cumpăr unele, dar nu aveau măsura mea. Am jucat cu niste încălțări de golf luate de la Dechatlon", a povestit ea.

Ea a declarat că nu are cont de Instagram sau de Twitter, iar Facebook-ul îl folosește pentru a lua legătura cu jucătoarele în privința participării la dublu.

Când a ajuns pe tabloul principal la US Open, a făcut un pariu cu mama ei. Cristina a câștigat, iar premiul a fost că în familie a apărut un nou membru, pisica Jerry.

Acum, mama a pierdut un nou pariu: "Trebuie să îmi gătească o specialitate moldovenească"

What a win 🙌 Qualifier Cristina Bucsa defeats 2019 #USOpen champion Bianca Andreescu 2-6 7-6 (7) 6-4 to make the third round. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/MEQfHIEuyl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

