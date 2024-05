O moldoveancă a dat lovitura la WTA Madrid, cu cel mai important trofeu al carierei, după o finală-fulger

Turneul WTA 1000 de la Madrid, câștigat la simplu de poloneza Iga Swiatek, după finala disputată sâmbătă cu Arina Sabalenka, și-a stabilit duminică învingătoarele din proba de dublu.

Astfel, trofeul la dublu i-a revenit perechii iberice Cristina Bucșa - Sara Sorribes Tormo, care a dispus în ultimul act de dublul Barbora Krejcikova (Cehia) - Laura Siegemund (Germania), scor 6-0, 6-2.

Așa cum o arată și numele, Cristina Bucșa este însă o spaniolă naturalizată, o moldoveancă născută la Chișinău, care reprezintă Spania din 2015, după ce a jucat anterior pentru Republica Moldova (2013-2015).

Pentru Cristina Bucșa, care vorbește foarte bine și limba română. este cel mai important trofeu al carierei, ea mai având două victorii în circuitul mondial, tot la dublu, dar în turnee de categorie inferioară, WTA 250.

